Effetti collaterali del referendum costituzionale, con brutale sintesi e una riflessione allo specchio politico: l’ Emilia-Romagna conferma le previsioni e consolida i rapporti di forza tra centrosinistra e centrodestra; Bologna aumenta il ruolo di fortino rosso con vista sul bis di Matteo Lepore alle elezioni amministrative 2027; Imola e Faenza, dove si vota a breve per le comunali, rafforzano le chances degli uscenti Marco Panieri e Massimo Isola, a trazione Pd; le Marche svoltano e dicono No, allineandosi per la prima volta all’Emilia; a Fermo, dove presto si decide il dopo-Calcinaro, trionfa il No ribaltando il risultato delle ultime Regionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Effetti collaterali del referendum: Bologna fortino rosso, Ferrara e Piacenza isole del Sì in Emilia Romagna. Le Marche tradiscono il centrodestra

Articoli correlati

Bologna, lo spoglio e i risultati del referendum in diretta | In Emilia-Romagna affluenza record, a Ferrara fotografa la scheda elettorale: «Denunciata»Sono oltre 5 milioni gli italiani residenti all'estero chiamati ad esprimere il loro voto in occasione del referendum costituzionale (22-23 marzo).

Bologna, lo spoglio e i risultati del referendum in diretta | In Emilia-Romagna avanti il NoL'Emilia-Romagna si conferma la regione dove si è votato di più al referendum: la partecipazione è stata del 66,7%, quasi otto punti in più rispetto...

Tutto quello che riguarda Emilia Romagna

Referendum, l'Emilia Romagna resta prima in Italia per affluenza: è al 53,5%Il dato delle 23 è di quasi 7 punti superiore alla media nazionale. Tra le province in testa Bologna: in città ha votato quasi il 59%. Ultima Piacenza ... rainews.it

Bologna, lo spoglio e i risultati del referendum in diretta: in Emilia-Romagna affluenza più alta d'ItaliaIl referendum sulla giustizia: seggi aperti fino alle 15 e in seguito lo spoglio e i risultati: Bologna e l'Emilia-Romagna in vetta alla partecipazione ... corrieredibologna.corriere.it