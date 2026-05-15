Negli ultimi tempi si assiste a una differenza significativa tra i rendimenti del mercato immobiliare europeo e quelli di Dubai. In molte città italiane, un appartamento in affitto offre un rendimento lordo annuo del 3-4 per cento. Invece, a Dubai, i investimenti immobiliari garantiscono rendimenti più elevati, attirando l’interesse di chi cerca opportunità di investimento più redditizie. Questa differenza evidenzia come le dinamiche di mercato varino notevolmente tra le diverse aree geografiche.

Il confronto che l’Italia non vuole fare. In Italia, un appartamento in affitto in una grande città rende il 3-4% lordo. Da questo vanno sottratte IMU, cedolare secca, IRPEF, spese condominiali straordinarie, periodi di sfitto e, sempre più spesso, il rischio di morosità. Il rendimento netto reale, per molti proprietari, si attesta sotto il 2%. A Dubai, lo stesso tipo di investimento rende tra il 5,5% e il 9% lordo, senza imposta sul reddito, senza tassa sulla proprietà, senza imposta sulle plusvalenze. Il rendimento netto reale si colloca tra il 4% e il 7%. Non sono numeri di marketing: sono dati verificabili attraverso il Dubai Land Department e le piattaforme di analisi immobiliare dell’emirato. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Dubai batte l’Europa sui rendimenti: ecco come funziona il mercato immobiliare

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