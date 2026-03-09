Mercato immobiliare 2025 | Palermo batte Milano con +9,4%

Nel 2025 il mercato immobiliare italiano ha visto un incremento del 6,4% con un totale di circa 767 mila compravendite. Tra le città, Palermo ha registrato un aumento del 9,4%, superando Milano. I dati mostrano una crescita complessiva del settore nel paese, con numeri che indicano un andamento positivo rispetto all’anno precedente.

Il mercato immobiliare italiano ha chiuso il 2025 con un bilancio positivo, registrando 766.756 compravendite, in crescita del 6,4% rispetto all'anno precedente. Palermo si è affermata come la città con il tasso di crescita più elevato tra i grandi centri urbani, superando Milano e altre metropoli storiche. L'analisi dei dati dell'Agenzia delle Entrate, elaborati dall'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, rivela che il calo progressivo dei tassi sui mutui ha agito da potente motore per la domanda abitativa. La tendenza generale mostra un interesse crescente verso le zone periferiche e i comuni non capoluogo, che hanno totalizzato 530.033 transazioni, contro le 236.

