Un mercato immobiliare si mantiene stabile grazie alla fiducia, alla disciplina e a una visione di lungo termine. In questo contesto, Dubai continua a essere un esempio, con alcuni che approfittano delle paure al fine di acquistare immobili a prezzi più bassi. Durante periodi di tensione, è importante mantenere lucidità e responsabilità nelle decisioni di investimento.

“Nei momenti di tensione servono lucidità e responsabilità. Il mercato di Dubai si fonda su fiducia, disciplina e visione di lungo periodo.” In un contesto internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche e da una crescente circolazione di informazioni spesso distorte, il professionista immobiliare Christian Marzullo, attivo da anni nel mercato di Dubai, interviene per rassicurare investitori e proprietari e per riportare il dibattito su basi concrete e responsabili. Secondo Marzullo, la realtà quotidiana negli Emirati Arabi Uniti è molto diversa dalla percezione amplificata che talvolta emerge sui media. “Dubai è una città solida, organizzata e guidata da un governo forte e stabile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - CHRISTIAN MARZULLO: “DUBAI RESTA UN MODELLO NEL MERCATO IMMOBILIARE. C’È CHI SPECULA SULLA PAURA PER COMPRARE AL RIBASSO”

Quanto costa comprare o affittare casa? Come sarà il mercato immobiliare nel 2026Milano, 1 Gennaio 2026 – Il 2025 è stato definito dagli operatori un anno di consolidamento per il mercato immobiliare mentre il 2026 si preannuncia...

Comprare casa nel 2026: quali sono le previsioni dei mercato immobiliare?Il mercato immobiliare italiano è stato protagonista di importanti cambiamenti negli ultimi anni, influenzato da fattori economici, sociali e...

Contenuti utili per approfondire CHRISTIAN MARZULLO.

Dubai, la testimonianza dell’imprenditore Christian MarzulloChristian Marzullo, imprenditore italiano a Dubai, racconta come la città vive tra efficienza quotidiana e l’eco delle tensioni in Medio Oriente. trmtv.it

Articoli con argomento: ‘Christian Marzullo’Christian Marzullo, imprenditore italiano a Dubai, racconta come la città vive tra efficienza quotidiana e l’eco delle tensioni in Medio Oriente. trmtv.it