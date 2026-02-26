Massiccio attacco russo nella notte | droni e missili su Kiev e altre città

Nuova notte di guerra in Ucraina. Le Forze armate della Federazione Russa hanno lanciato un attacco su larga scala contro il territorio ucraino, impiegando droni e missili. A riferirlo sono state le autorità di Kiev, che hanno parlato di raid diffusi in diverse aree del Paese. Nella capitale Kiev, il sindaco Vitalii Klitschko ha reso noto che sono stati colpiti tre quartieri cittadini: Darnytskyi, Holosiivskyi e Pecherskyi. In seguito agli attacchi si sono sviluppati diversi incendi, prontamente segnalati dai servizi di emergenza intervenuti nelle zone interessate. Secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, non si registrano feriti. Le autorità locali stanno comunque monitorando la situazione e valutando eventuali danni alle infrastrutture. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

