La Global Sumud Flotilla è partita ieri pomeriggio da Marmaris, in Turchia, con destinazione la Striscia di Gaza. Durante il viaggio, sono stati segnalati lanci di droni e l’uso di flash sulla nave. La spedizione marittima, composta da più imbarcazioni, si sta muovendo nel Mediterraneo in direzione della costa palestinese. Nessuna informazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali incidenti o interazioni con le autorità. La Flotilla prosegue il suo percorso senza comunicazioni ufficiali sulle operazioni in corso.

Global Sumud Salpato ieri da Marmaris, in Turchia, il convoglio, composto da 54 imbarcazioni con a bordo circa 500 passeggeri provenienti da 45 paesi, ha veleggiato per alcune ore verso sudest Global Sumud Salpato ieri da Marmaris, in Turchia, il convoglio, composto da 54 imbarcazioni con a bordo circa 500 passeggeri provenienti da 45 paesi, ha veleggiato per alcune ore verso sudest La Global Sumud Flotilla è salpata ieri pomeriggio da Marmaris, in Turchia, e in questo momento è diretta verso la Striscia di Gaza. Il convoglio, composto da 54 imbarcazioni con a bordo circa 500 passeggeri provenienti da 45 paesi, ha veleggiato per alcune ore verso sudest, lungo le coste della penisola anatolica, dopodiché – virando d’un tratto a destra – si è gettato finalmente in mare aperto, in direzione delle acque palestinesi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Droni e flash sulla Flotilla che fa rotta sulla Striscia

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