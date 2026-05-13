Sulla Flotilla tra droni soldati armati minacce e abbordaggi | la testimonianza del livornese Simone verso Gaza

Da livornotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 26 aprile, un gruppo di imbarcazioni è partito da Augusta, in Sicilia, con destinazione Gaza. A bordo c’erano 56 imbarcazioni, tra cui la Flotilla, che ha attirato l’attenzione per la presenza di droni, soldati armati e minacce durante il viaggio. Tra i partecipanti c’è anche un uomo di Livorno che ha condiviso la sua testimonianza, descrivendo le tensioni e gli abbordaggi avvenuti durante la traversata.

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È partito da Augusta, in Sicilia, nel pomeriggio del 26 aprile, insieme ad altre 55 imbarcazioni dirette verso la Palestina. L’obiettivo era portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, stremata da mesi di assedio, bombardamenti, fame e distruzione, privata dell’accesso sicuro a beni.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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