Sulla Flotilla tra droni soldati armati minacce e abbordaggi | la testimonianza del livornese Simone verso Gaza

Il 26 aprile, un gruppo di imbarcazioni è partito da Augusta, in Sicilia, con destinazione Gaza. A bordo c’erano 56 imbarcazioni, tra cui la Flotilla, che ha attirato l’attenzione per la presenza di droni, soldati armati e minacce durante il viaggio. Tra i partecipanti c’è anche un uomo di Livorno che ha condiviso la sua testimonianza, descrivendo le tensioni e gli abbordaggi avvenuti durante la traversata.

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