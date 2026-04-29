Intercettate le barche della Flotilla la testimonianza di Bundu e Salvetti | Si sono definiti israeliani droni sulla testa

Le barche della Flotilla sono state intercettate da motoscafi militari che si sono avvicinati, con alcuni operatori che si sono identificati come israeliani. Durante l'episodio, sono stati rivolti laser e arma da fuoco semi automatica verso le imbarcazioni coinvolte. Testimoni presenti sull'imbarcazione hanno riferito che i militari hanno ordinato ai partecipanti di mettersi davanti alle barche e di inginocchiarsi.

“Le nostre barche sono state avvicinate da speedboat militari, si sono autoidentificati come israeliani, puntando laser e armi da assalto semi automatiche, ordinando ai partecipanti di mettersi davanti alle barche e di mettersi in ginocchio. Le comunicazioni sulle barche sono state bloccate e un.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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