Latina Sabaudia San Felice Circeo e Terracina senz’acqua | quando e dove

Acqualatina informa che martedì 3 marzo 2026, a partire dalle ore 15:00, verranno effettuati lavori urgenti e programmati sulla condotta adduttrice al servizio dei Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina. A seguito delle consuete attività di monitoraggio delle reti e degli impianti, è stato programmato un intervento tecnico finalizzato a ripristinare la piena efficienza dell’infrastruttura e a prevenire possibili criticità. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di massima sicurezza, dalle ore 15.00 saranno avviate attività per la temporanea sospensione del flusso idrico, che interesserà progressivamente le diverse zone coinvolte. Il ripristino dell’erogazione è previsto nel corso della notte, con un ritorno graduale ovunque alla normale operatività. Zone interessate: Latina – intero comune, escluse le zone di Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

San Felice Circeo-Sabaudia, firmato l’accordo con la Regione per lo screening ambientale nei siti Natura 2000È stato firmato a San Felice Circeo un accordo tra la Regione Lazio e le autorità locali per avviare uno screening ambientale nei siti Natura 2000 della zona.

Plastic Free 2026: premiate Latina, San Felice Circeo e SperlongaIl riconoscimento Plastic Free 2026 premia i Comuni italiani che si sono distinti nella lotta all’abbandono dei rifiuti e nella promozione di pratiche sostenibili.

