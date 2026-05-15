Droga a Tramonti spacciatore sorpreso con cocaina | arrestato
Ieri a Tramonti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un uomo sorpreso in possesso di cocaina. Durante un controllo, i militari hanno trovato droga addosso all’individuo e hanno proceduto con l’arresto. L’uomo è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. La droga sequestrata è stata sottoposta a sequestro giudiziario. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.
Ieri, a Tramonti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, hanno arrestato V.C. per "spaccio di sostanze stupefacenti", in quanto, sarebbe stato sorpreso nell'atto di cedere cocaina a un'altra persona. A seguito della perquisizione, sono stati trovati circa 30. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Chieti. Spaccia mentre è ai domiciliari: arrestato.
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