Droga a Tramonti spacciatore sorpreso con cocaina | arrestato

Ieri a Tramonti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un uomo sorpreso in possesso di cocaina. Durante un controllo, i militari hanno trovato droga addosso all’individuo e hanno proceduto con l’arresto. L’uomo è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. La droga sequestrata è stata sottoposta a sequestro giudiziario. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

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