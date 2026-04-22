Tuenno blitz in un parcheggio | arrestato spacciatore con cocaina

A Tuenno, nel comune di Ville d’Anaunia, i Carabinieri hanno arrestato un giovane straniero trovato in possesso di 81 grammi di cocaina durante un controllo in un parcheggio. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, e l’uomo è stato portato in caserma. L’operazione è avvenuta nel pomeriggio, senza ulteriori incidenti. Indagini sono ancora in corso per verificare eventuali collegamenti o attività illecite.

Un giovane di nazionalità straniera è stato fermato dai Carabinieri a Ville d’Anaunia, nella frazione di Tuenno, con un carico di 81 grammi di cocaina. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in un parcheggio pubblico, dove l’uomo si trovava al volante di un’auto a noleggio. Il sequestro nel parcheggio di Tuenno. Durante il controllo, i militari hanno sorpreso il conducente intento a preparare sette dosi di stupefacente. La successiva perquisizione del veicolo ha portato alla luce ulteriori 73 grammi della medesima sostanza, oltre a un bilancino di precisione e una somma di 575 euro in contanti, cifra riconducibile alle attività di spaccio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tuenno, blitz in un parcheggio: arrestato spacciatore con cocaina Maxi sequestro di droga a Roma, arrestati padre e figlio con 36 kg di cocaina Notizie correlate Messina, blitz notturno al Bordonaro: arrestato spacciatore con 2.500€Un uomo di 43 anni, già noto alle autorità, è stato fermato dai Carabinieri nel quartiere Bordonaro a Messina durante la notte, colto nell’atto di... La Spezia, blitz all’Umbertino: arrestato spacciatore con 29 dosiUn operativo di pattugliamento della Polizia di Stato ha portato al fermo di un uomo straniero nel quartiere Umbertino di La Spezia, dove sono state...