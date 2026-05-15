Droga a Cassino indagine dei Carabinieri | arrestato noto commerciante

A Cassino, i Carabinieri hanno arrestato un giovane residente dopo averlo trovato in possesso di diverse sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, l’individuo gestiva un’attività di vendita di droga durante le ore serali, mentre di giorno si dedicava alla propria attività commerciale. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di un quantitativo consistente di sostanze stupefacenti. L’indagine prosegue per accertare eventuali collegamenti e altri dettagli relativi all’attività illecita.

Un doppio lavoro: commerciante di giorno e pusher di sera. A finire nei guai un giovane residente a Cassino arrestato dai carabinieri perché trovato in possesso di un discreto quantitativo di droghe. Un'importante operazione condotta dai carabinieri della Compagnia di Cassino, sezione operativa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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