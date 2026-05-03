Blitz dei carabinieri nella notte | arrestato 48enne per droga

Nella notte, i carabinieri hanno effettuato un intervento a Santa Maria Capua Vetere, fermando un uomo di 48 anni. Durante i controlli, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, che sono state sequestrate. L'uomo è stato portato in caserma e arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Le forze dell'ordine continueranno le attività di sorveglianza nella zona.

Notte di controlli e un arresto a Santa Maria Capua Vetere, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia locale hanno fermato un 48enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’operazione è scattata nel corso di un servizio di.🔗 Leggi su Casertanews.it Blitz dei carabinieri nel quadrilatero della droga di Ostia due arresti e oltre 4 chili di cocaina Notizie correlate Arzano, blitz dei carabinieri nella notte: arrestato 49enne incensurato con una pistola clandestina in casaControlli straordinari dopo gli omicidi di Marano e Arzano: perquisizioni a tappeto nell’area nord di Napoli. Battipaglia, blitz dei Carabinieri: arrestato pusher con droga e armaI carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di S. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Droga nel campo nomadi, il blitz dei carabinieri a Reggio Emilia: 5 indagati per spaccio; Droga nell'Alessandrino, il blitz all'alba nelle case degli spacciatori; Maxi blitz nel porto di Savona dei carabinieri. Sequestrati 180 chili di hashish su un camion; Calvairate sotto controllo: elicottero e pattuglie dei carabinieri tra piazzale Libia e le case popolari. Blitz dei Carabinieri a Camporeale: un arresto per droga e denunce per furto di energiaCAMPOREALE. Operazione dei Carabinieri a Camporeale, dove nei giorni scorsi i militari della locale stazione hanno intensificato i controlli del territorio nell’ambito di un’attività mirata alla preve ... alqamah.it Montecosaro, nel tomaificio trasformato in bisca clandestina partite di Mahjong e migliaia di euro in contanti: blitz dei Carabinieri, 13 denunciati FOTOMONTECOSARO – Di giorno un normale tomaificio, di notte una vera e propria casa da gioco clandestina allestita in un locale seminterrato. È quanto scoperto dai Carabinieri nel ... corriereadriatico.it MONTECOSARO - Blitz dei carabinieri, all'interno si giocava a Mahjong. I responsabili erano marito e moglie, trovati con la cassa e le fiches - facebook.com facebook Spari sul 25 aprile, Bondì non è un “cane sciolto”: il blitz ultra-sionista alla Sapienza. @VinzBis x.com