Dramma all' alba | scoppia l' incendio in abitazione muore anziano residente

All’alba di oggi, 15 maggio, si è verificato un incendio in un’abitazione di via Meneghelli a Galzignano Terme. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno cercato di contenere le fiamme. Durante le operazioni di soccorso, è stato trovato senza vita un anziano residente nell’appartamento coinvolto dall’incendio. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento e le autorità continuano le indagini per chiarire l’accaduto.

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