Dramma all' alba | scoppia l' incendio in abitazione muore anziano residente
All’alba di oggi, 15 maggio, si è verificato un incendio in un’abitazione di via Meneghelli a Galzignano Terme. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno cercato di contenere le fiamme. Durante le operazioni di soccorso, è stato trovato senza vita un anziano residente nell’appartamento coinvolto dall’incendio. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento e le autorità continuano le indagini per chiarire l’accaduto.
Dramma nelle prime ore della giornata odierna 15 maggio a Galzignano Terme. Da una prima ricostruzione effettuata dai vigili del fuoco, un incendio ha investito un appartamento di via Meneghelli. Il rogo sarebbe stato provocato da una scintilla sviluppatasi durante l'accensione della stufa a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Crans Montana, le falle nella sicurezza: dal poliuretano alle vie di fuga, cosa non ha funzionato
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Una coperta elettrica scatena l’incendio all’alba: abitazione dichiarata inagibile
Busseto, scoppia un incendio nella rimessa di un'abitazioneNel tardo pomeriggio di mercoledì 29 aprile è scoppiato un incendio, per cause in corso di accertamento, all'interno della rimessa di un'abitazione...