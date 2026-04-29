Busseto scoppia un incendio nella rimessa di un' abitazione

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 aprile si è verificato un incendio in una rimessa annessa a un’abitazione nella periferia di Busseto. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante l’evento.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 aprile è scoppiato un incendio, per cause in corso di accertamento, all'interno della rimessa di un'abitazione nella periferia di Busseto. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco, partite dalla caserma di Fidenza: gli operatori del 115 hanno.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Scoppia un incendio in una rimessa: intervento dei vigili del fuocoI vigili del fuoco sono dovuti intervenire nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo, per domare un incendio che ha coinvolto una rimessa nel Comune... Scoppia un incendio in un'abitazione di Mossale Superiore: 80enne esce da sola dalla casa in fiamme: gravemente ustionata al MaggioreNel primo pomeriggio di domenica 8 febbraio si è sviluppato un grosso incendio all'interno di un'abitazione di Mossale Superiore, frazione del comune...