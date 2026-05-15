Drake cala un tris vincente | pubblicati tre album in contemporanea

Venerdì 15 maggio, il rapper ha rilasciato tre album contemporaneamente: Iceman, Habibti e Maid of Honour. L’annuncio è stato seguito da una diretta streaming tenuta nella stessa serata. La pubblicazione simultanea ha coinvolto le piattaforme digitali e ha attirato l’attenzione dei fan e dei media. Nessun comunicato ufficiale ha spiegato le ragioni di questa strategia, ma la scelta ha fatto discutere nel mondo della musica.

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Non uno, non due, ma ben tre album di Drake sono usciti venerdì 15 maggio. Oltre al già annunciato Iceman, il rapper ha pubblicato Habibti e Maid of Honour, subito dopo la sua ultima diretta streaming, andata in onda giovedì sera. Iceman si compone di diciotto tracce e include collaborazioni con 21 Savage, Molly Santana e una reunion con Future, già insieme al musicista canadese in What a Time to Be Alive. Maid of Honour contiene invece quattordici canzoni e featuring con Stunna Sandy, Central Cee, Sexyy Red, Iconic Savvy e Popcaan. Habibti, infine, presenta undici inediti e presenta brani di Sexyy Red, Loe Shimmy e Partynextdoor. Il nono, il decimo e l’undicesimo disco in studio di Drake sono le sue prime pubblicazioni dopo la celeberrima bagarre con Kendrick Lamar del 2024. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Drake cala un tris vincente: pubblicati tre album in contemporanea ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Drake ha ricoperto la sua villa di ghiaccio per promuovere il nuovo album “Iceman”Nell’ultimo capitolo della campagna promozionale giunta quasi agli sgoccioli, Drake ha realizzato un look gelido per la sua villa, in prossimità... Drake, Paul McCartney, Sayf, Samurai Jay, Nerissima Serpe, tra gli album in uscita nel mese di maggio 2026Sono tanti gli album in uscita nel mese di maggio 2026, che vedono grandi ed attesissimi ritorni sul mercato musicale di star internazionali ed...