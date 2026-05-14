Un evento ufficiale ha riunito figure di spicco tra leader politici, economisti e rappresentanti istituzionali. Durante il discorso di apertura, il presidente ha presentato una proposta per un’Europa più orientata alla partecipazione dei cittadini e ai principi di volontà collettiva. Sono stati rivolti ringraziamenti ai premiati degli anni precedenti e a diversi ospiti di rilievo. La manifestazione si svolge in un clima di consapevolezza delle sfide che attendono l’Europa, senza nascondere le difficoltà.

Signor Sindaco Dr. Ziemons, Signor Cancelliere Merz, Signor Primo Ministro Mitsotakis, Signor Presidente Laschet, Presidente Lagarde, Illustri premiati degli anni precedenti, Eminenze ed Eccellenze, Gentili ospiti, Signore e Signori, Non fingerò che ciò che attende l’Europa sia facile. La pressione sul nostro continente è profonda e si fa più pesante di mese in mese. Ma questo non è soltanto un momento di pericolo. È anche un momento di rivelazione. Le forze che oggi mettono alla prova l’Europa stanno infatti realizzando qualcosa che decenni di pace e prosperità non erano riusciti a ottenere: stanno costringendo gli europei a riconoscere nuovamente ciò che condividono e ciò che sono disposti a costruire insieme. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La ricetta di Draghi per una nuova Europa dei volenterosi

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