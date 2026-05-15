Recentemente si è parlato di come l’Europa si trovi in una posizione di isolamento rispetto ad altre potenze economiche, con i dibattiti che ruotano intorno alla possibilità di adottare un federalismo pragmatico per rafforzare l’unione. Si discute anche del motivo per cui il mercato unico europeo fatica a competere con Pechino, evidenziando le sfide legate alle strategie di domanda e alle politiche di sviluppo. Questi temi sono stati al centro di confronti tra esperti e analisti economici, senza che siano emerse conclusioni definitive.

? Punti chiave Come può il federalismo pragmatico superare l'isolamento del continente?. Perché il mercato unico europeo non riesce a competere con Pechino?. Quali settori industriali possono trasformare l'IA in un vantaggio competitivo?. Quanto può generare di PIL l'investimento nei settori ad alta tecnologia?.? In Breve Ogni euro investito in alta tecnologia genera 3,9 euro di PIL entro tre anni.. Spesa data center USA sarà cinque volte superiore a quella europea entro il 2030.. Domanda elettrica europea necessita incremento tra il 20 e il 30 per competere.. Philippe Aghion sostiene l'uso della domanda pubblica per guidare la politica industriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Draghi e Stiglitz: l’Europa isolata tra federalismo e domanda strategica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Draghi e Stiglitz: l’Europa è sola, ma l’Italia ha l’Europa. Il commento di Cerra

Draghi, il ‘federalismo pragmatico’ e la scossa ai leader Ue: “Serve coraggio”(Adnkronos) – L'ex premier ed ex presidente della Bce, Mario Draghi, oggi al Premio Carlo Magno 2026 ha analizzato nel suo discorso le sfide...

Draghi e Stiglitz: l'Europa è sola, l'Italia ha l'Europa x.com

Draghi e Stiglitz: l’Europa è sola, ma l’Italia ha l’Europa. Il commento di CerraAquisgrana e Santa Margherita di Pula, 14 maggio. Due interventi, nella stessa ora, compongono la diagnosi più organica che l’Europa abbia ascoltato negli ultimi due anni. Mario Draghi riceve il Premi ... formiche.net

Draghi e Stiglitz: l'Europa è sola, l'Italia ha l'EuropaL'ANGOLO DEI BLOGGER. Il rimedio politico di Draghi si chiama federalismo pragmatico, fatto di coalizioni di volenterosi laddove i ventisette non riescono. huffingtonpost.it