Draghi il ‘federalismo pragmatico’ e la scossa ai leader Ue | Serve coraggio
Durante il Premio Carlo Magno 2026, l'ex premier e ex presidente della Bce ha parlato delle difficoltà che l'Europa deve affrontare, tra cui eventi imprevisti provenienti dall'esterno, le dipendenze economiche e la crescente frammentazione tra paesi membri. Ha sottolineato la necessità di un approccio pragmatico al federalismo per affrontare queste sfide e ha evidenziato come sia richiesto coraggio da parte dei leader europei per trovare soluzioni efficaci. La sua analisi si è concentrata sulle dinamiche attuali del continente e sulle possibili direzioni future.
(Adnkronos) – L'ex premier ed ex presidente della Bce, Mario Draghi, oggi al Premio Carlo Magno 2026 ha analizzato nel suo discorso le sfide dell'Europa: choc esterni, dipendenze e frammentazione. E lo ha fatto proponendo integrazione, autonomia e 'federalismo pragmatico'. Ecco il testo integrale del discorso pronunciato alla Cerimonia di conferimento del Premio internazionale della città. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Si parla di: Giornata dell’Europa, ora affrontiamo i nodi e superiamo le ideologie.
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