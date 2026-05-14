Draghi il ‘federalismo pragmatico’ e la scossa ai leader Ue | Serve coraggio

Durante il Premio Carlo Magno 2026, l'ex premier e ex presidente della Bce ha parlato delle difficoltà che l'Europa deve affrontare, tra cui eventi imprevisti provenienti dall'esterno, le dipendenze economiche e la crescente frammentazione tra paesi membri. Ha sottolineato la necessità di un approccio pragmatico al federalismo per affrontare queste sfide e ha evidenziato come sia richiesto coraggio da parte dei leader europei per trovare soluzioni efficaci. La sua analisi si è concentrata sulle dinamiche attuali del continente e sulle possibili direzioni future.

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