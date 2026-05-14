Draghi il ‘federalismo pragmatico’ e la scossa ai leader Ue | Serve coraggio

Da webmagazine24.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Premio Carlo Magno 2026, l'ex premier e ex presidente della Bce ha parlato delle difficoltà che l'Europa deve affrontare, tra cui eventi imprevisti provenienti dall'esterno, le dipendenze economiche e la crescente frammentazione tra paesi membri. Ha sottolineato la necessità di un approccio pragmatico al federalismo per affrontare queste sfide e ha evidenziato come sia richiesto coraggio da parte dei leader europei per trovare soluzioni efficaci. La sua analisi si è concentrata sulle dinamiche attuali del continente e sulle possibili direzioni future.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – L'ex premier ed ex presidente della Bce, Mario Draghi, oggi al Premio Carlo Magno 2026 ha analizzato nel suo discorso le sfide dell'Europa: choc esterni, dipendenze e frammentazione. E lo ha fatto proponendo integrazione, autonomia e 'federalismo pragmatico'. Ecco il testo integrale del discorso pronunciato alla Cerimonia di conferimento del Premio internazionale della città. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Crisi energetica. L’Italia scuote il vertice Ue: “Serve molto più coraggio

Leggi anche: Lagarde celebra il coraggio di Draghi alla vigila del premio Carlo Magno

Si parla di: Giornata dell’Europa, ora affrontiamo i nodi e superiamo le ideologie.

draghi il federalismo pragmaticoDraghi invoca il ‘federalismo pragmatico’ a velocità variabili: Gli Stati che vogliono agire lo faccianoL'autore del rapporto sulla competitività, Mario Draghi, suggerisce di abbandonare la via dell'unanimità per un modello pragmatico di federalismo ... eunews.it

draghi il federalismo pragmaticoDraghi si riprende la scena e scuote l’Europa: Dai 27 Paesi Ue azione inadeguata, serve il federalismo pragmaticoL'ex premier e presidente della Bce ad Aquisgrana: Con nuovi choc servono 1,2 miliardi di investimenti l'anno ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web