Draghi | l’Europa è sola è tempo di agire
Mario Draghi ha ricevuto il premio Carlo Magno ad Aquisgrana, occasione in cui ha dichiarato che l’Europa si trova in una condizione di isolamento e che è giunto il momento di intraprendere azioni concrete. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto di un richiamo alle istituzioni europee a rafforzare le proprie risposte e strategie. La premiazione si svolge in un momento di attenzione sui temi di cooperazione e solidarietà tra i paesi dell’Unione.
L’Europa è sola, è tempo di agire. Mario Draghi riceve ad Aquisgrana il premio Carlo Magno e prova nuovamente a scuotere l’Unione. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Draghi: l'Europa è sola, è tempo di agire
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