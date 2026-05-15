Dovremmo boicottare le gite Nessun altro sarebbe disposto a fare straordinari gratis accollandosi per di più responsabilità civili e penali gigantesche | così il prof Maggi de Il Collegio

Un docente ha commentato che le gite scolastiche dovrebbero essere boicottate, sottolineando come nessun altro sia disposto a svolgere gratuitamente ore straordinarie assumendosi contemporaneamente responsabilità civili e penali molto pesanti. Secondo il professore, il peso delle responsabilità associate a queste attività è ormai troppo alto da sostenere. La sua dichiarazione mette in evidenza le difficoltà e i rischi che gli insegnanti devono affrontare quando accompagnano gli studenti fuori dall’aula.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui