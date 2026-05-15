Dovremmo boicottare le gite Nessun altro sarebbe disposto a fare straordinari gratis accollandosi per di più responsabilità civili e penali gigantesche | così il prof Maggi de Il Collegio

Da ilfattoquotidiano.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un docente ha commentato che le gite scolastiche dovrebbero essere boicottate, sottolineando come nessun altro sia disposto a svolgere gratuitamente ore straordinarie assumendosi contemporaneamente responsabilità civili e penali molto pesanti. Secondo il professore, il peso delle responsabilità associate a queste attività è ormai troppo alto da sostenere. La sua dichiarazione mette in evidenza le difficoltà e i rischi che gli insegnanti devono affrontare quando accompagnano gli studenti fuori dall’aula.

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La mole delle responsabilità che ci riguardano quando accompagniamo gli studenti in gita è insostenibile. Dovremmo boicottare le visite d’istruzione, almeno finché il legislatore non alleggerirà le responsabilità nei nostri confronti". All'indomani della morte del 18enne precipitato dal balcone di un hotel durante un viaggio d'istruzione a Lignano Sabbiadoro, Andrea Maggi professore e docente anche de Il Collegio su Rai 2, interviene su Facebook con una netta presa di posizione. L'obiettivo del suo post è accendere i riflettori sulle dirette conseguenze legali che gravano sul personale scolastico in caso di incidenti.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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