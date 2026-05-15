Dovremmo boicottare le gite Nessun altro sarebbe disposto a fare straordinari gratis accollandosi per di più responsabilità civili e penali gigantesche | così il prof Maggi de Il Collegio
Un docente ha commentato che le gite scolastiche dovrebbero essere boicottate, sottolineando come nessun altro sia disposto a svolgere gratuitamente ore straordinarie assumendosi contemporaneamente responsabilità civili e penali molto pesanti. Secondo il professore, il peso delle responsabilità associate a queste attività è ormai troppo alto da sostenere. La sua dichiarazione mette in evidenza le difficoltà e i rischi che gli insegnanti devono affrontare quando accompagnano gli studenti fuori dall’aula.
La mole delle responsabilità che ci riguardano quando accompagniamo gli studenti in gita è insostenibile. Dovremmo boicottare le visite d’istruzione, almeno finché il legislatore non alleggerirà le responsabilità nei nostri confronti". All'indomani della morte del 18enne precipitato dal balcone di un hotel durante un viaggio d'istruzione a Lignano Sabbiadoro, Andrea Maggi professore e docente anche de Il Collegio su Rai 2, interviene su Facebook con una netta presa di posizione. L'obiettivo del suo post è accendere i riflettori sulle dirette conseguenze legali che gravano sul personale scolastico in caso di incidenti.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Gite scolastiche, lo sfogo di Andrea Maggi dopo la tragedia di Lignano: «Dovremmo boicottarle»
Andrea Maggi sui viaggi d’istruzione: “Dovremmo boicottarli, mole di responsabilità insostenibile per noi docenti”L’ultimo tragico evento che ha coinvolto uno studente durante una gita scolastica riaccende l'attenzione, oltre che sul profondo disagio delle nuove...
La mole delle responsabilità che ci riguardano quando accompagniamo gli studenti in gita è insostenibile. Dovremmo boicottare le visite d’istruzione, almeno finché il legislatore non alleggerirà le responsabilità nei nostri confronti facebook
Gite, Maggi: Vanno boicottate, i docenti sono colpevoli fino a prova contraria. Nessuno farebbe straordinari gratis con responsabilitàIeri, 13 maggio, è arrivata una triste notizia relativa ad una gita scolastica, diventata tragedia: lo studente pugliese in visita didattica a Lignano Sabbiadoro caduto dal balcone dell’hotel in cui s ... tecnicadellascuola.it