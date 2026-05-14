Gite scolastiche lo sfogo di Andrea Maggi dopo la tragedia di Lignano | Dovremmo boicottarle

Dopo la tragedia avvenuta durante una gita scolastica a Lignano, Andrea Maggi ha espresso il suo dissenso, dichiarando che si dovrebbe considerare il boicottaggio delle escursioni del genere. La morte di uno studente durante un’uscita educativa ha suscitato molte reazioni e interrogativi sul tema. Le indagini della Procura sono in corso e coinvolgono anche i docenti accompagnatori, il cui ruolo viene ora messo sotto scrutinio.

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