Gite scolastiche lo sfogo di Andrea Maggi dopo la tragedia di Lignano | Dovremmo boicottarle
Dopo la tragedia avvenuta durante una gita scolastica a Lignano, Andrea Maggi ha espresso il suo dissenso, dichiarando che si dovrebbe considerare il boicottaggio delle escursioni del genere. La morte di uno studente durante un’uscita educativa ha suscitato molte reazioni e interrogativi sul tema. Le indagini della Procura sono in corso e coinvolgono anche i docenti accompagnatori, il cui ruolo viene ora messo sotto scrutinio.
«L’ennesima morte di uno studente in gita scolastica deve farci riflettere. Al di là del grido disperato che lancia questo tristissimo fatto di cronaca sul malessere giovanile, si apre da adesso, con le indagini della Procura, l’incubo dei suoi docenti accompagnatori». Andrea Maggi interviene sui. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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