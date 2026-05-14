Andrea Maggi sui viaggi d’istruzione | Dovremmo boicottarli mole di responsabilità insostenibile per noi docenti
Un incidente durante una gita scolastica ha portato nuovamente al centro dell’attenzione il tema dei viaggi d’istruzione e delle responsabilità dei docenti. Un docente ha espresso la sua opinione, sostenendo che si dovrebbe considerare il boicottaggio di queste uscite a causa delle responsabilità che comportano. La notizia si aggiunge a una serie di episodi che sottolineano le difficoltà nel gestire in sicurezza le attività extrascolastiche.
L’ultimo tragico evento che ha coinvolto uno studente durante una gita scolastica riaccende l'attenzione, oltre che sul profondo disagio delle nuove generazioni, sulla delicata posizione dei docenti che li accompagnano. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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