Andrea Maggi sui viaggi d’istruzione | Dovremmo boicottarli mole di responsabilità insostenibile per noi docenti

Un incidente durante una gita scolastica ha portato nuovamente al centro dell’attenzione il tema dei viaggi d’istruzione e delle responsabilità dei docenti. Un docente ha espresso la sua opinione, sostenendo che si dovrebbe considerare il boicottaggio di queste uscite a causa delle responsabilità che comportano. La notizia si aggiunge a una serie di episodi che sottolineano le difficoltà nel gestire in sicurezza le attività extrascolastiche.

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