Il pubblico ministero di Roma ha avanzato richiesta di giudizio per due imputati coinvolti in un'inchiesta di dossieraggio. Si tratta di un ex finanziere e di un ex sostituto procuratore, entrambi accusati di aver preso parte a pratiche di sorveglianza e intercettazioni illegali. La richiesta di processo è stata presentata nel corso di un procedimento che riguarda presunte attività illecite legate a operazioni di spionaggio. La decisione ora passa al giudice competente per l'eventuale avvio del procedimento penale.

Chiesto il processo per l'ex finanziere Pasquale Striano e per l'ex sostituto procuratore della Dnaa Antonio Laudati nell'ambito dell'inchiesta sulla divulgazione di informazioni riservate e sugli accessi abusivi ai sistemi informatici in uso alle forze dell'ordine e alla banca dati della Direzione nazionale antimafia. Nelle scorse ore i pm della procura di Roma hanno depositato al gip la richiesta di rinvio a giudizio per Striano, Laudati e altri indagati mentre hanno stralciato la posizione di uno dei giornalisti coinvolti nell'indagine per il quale verrà chiesta l'archiviazione. Caso Squadra Fiore? Non... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dossieraggio, il pm di Roma chiede il processo per Laudati e Striano

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