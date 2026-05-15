In una recente inchiesta condotta dall’Autorità giudiziaria, sono stati chiesti i rinvii a giudizio per due persone coinvolte in un caso di dossieraggio all’Antimafia. L’indagine si concentra sulla presunta diffusione di dati riservati e sull’accesso illecito a documenti protetti. Le accuse riguardano anche presunti tentativi di influenzare le attività dell’ufficio antimafia attraverso contatti con soggetti esterni. Le decisioni sulla procedura penale saranno prese nelle prossime settimane.

Nell’ambito dell’indagine sulla diffusione di informazioni riservate e sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell’ordine e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e l’ex sostituto procuratore della Dnaa Antonio Laudati. In tutto sono a rischio processo una ventina di indagati. Nel procedimento, coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi e dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco, sono coinvolti anche alcuni giornalisti: per uno di loro i magistrati di piazzale Clodio hanno chiesto l’archiviazione. Guido Crosetto (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Dossieraggio all’Antimafia, chiesto il processo per Striano e Laudati

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