Dossieraggi su politici e sportivi la procura di Roma chiede il processo per Striano e Laudati

La procura di Roma ha richiesto il rinvio a giudizio per Pasquale Striano, finanziere, e Antonio Laudati, ex sostituto procuratore della Dna di Perugia. Entrambi sono coinvolti in un procedimento relativo a dossieraggi contro politici e sportivi. La richiesta di processo si basa sulle indagini condotte sulle azioni dei due in relazione a questa vicenda. La decisione finale spetta ora al giudice, che dovrà valutare se procedere con il processo.

Per Il finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore della Dna di Perugia Antonio Laudati è stato chiesto il rinvio a giudizio per il caso dossieraggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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