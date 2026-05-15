Dossieraggi su politici e sportivi la procura di Roma chiede il processo per Striano e Laudati

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Roma ha richiesto il rinvio a giudizio per Pasquale Striano, finanziere, e Antonio Laudati, ex sostituto procuratore della Dna di Perugia. Entrambi sono coinvolti in un procedimento relativo a dossieraggi contro politici e sportivi. La richiesta di processo si basa sulle indagini condotte sulle azioni dei due in relazione a questa vicenda. La decisione finale spetta ora al giudice, che dovrà valutare se procedere con il processo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per Il finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore della Dna di Perugia Antonio Laudati è stato chiesto il rinvio a giudizio per il caso dossieraggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Dossieraggi, chiesto processo per Striano e Laudati

Dossieraggio, il pm di Roma chiede il processo per Laudati e StrianoChiesto il processo per l'ex finanziere Pasquale Striano e per l'ex sostituto procuratore della Dnaa Antonio Laudati nell'ambito dell'inchiesta sulla...

dossieraggi su politici eDossieraggio: chiesto il rinvio a giudizio per Laudati e Striano | Documenti segreti ceduti ai giornalistiDossieraggio, chiesto il rinvio a giudizio per Antonio Laudati e Pasquale Striano: con loro, sono indagati anche un'altra 20ina di soggetti ... ilsussidiario.net

Dossieraggio su politici e vip, Malan (FdI): Si faccia piena luce, sinistra non minimizziFratelli d’Italia vuole che si faccia piena luce su quanto sta emergendo. Qualcuno ha cercato illegalmente dei dati che dovrebbero servire ad eventuali indagini per alimentare la macchina del fango e ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web