La Procura di Roma ha richiesto il rinvio a giudizio per due persone coinvolte nel caso dei dossieraggi. Sono stati individuati oltre mille accessi sospetti alle banche dati riservate e sono stati coinvolti anche alcuni giornalisti. La richiesta di processo riguarda direttamente gli indagati, senza ancora una data ufficiale per l'udienza. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario che si concentra sui presunti accessi illegittimi alle informazioni riservate.

Caso dossieraggi: la Procura di Roma punta al rinvio a giudizio. Coinvolti anche giornalisti e oltre mille accessi sospetti alle banche dati riservate Nuova svolta nel caso dossieraggi esploso tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024.La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex finanzierePasquale Strianoe per l’ex sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafiaAntonio Laudatinell’ambito dell’inchiesta sulladiffusione di informazioni riservate e sugli accessi abusiviai sistemi informatici delle forze dell’ordine e della Dna. La richiesta di processo riguarda unaventina di indagati.Tra loro compaiono anche alcuni giornalisti: per uno, però, i magistrati di piazzale Clodio hanno deciso di stralciare la posizione chiedendone l’archiviazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dossieraggi, chiesto processo per Striano e Laudati

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