Due persone sono state messe sotto rinvio a giudizio nell'ambito di un’inchiesta antimafia che riguarda anche politici e sportivi. Secondo le indagini, i sistemi informatici della Direzione Nazionale Antimafia sono stati violati, consentendo l’accesso non autorizzato a dati riservati. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di attività giudiziaria volta a fare luce su presunte infiltrazioni criminali e su possibili collegamenti con figure pubbliche, documentati attraverso le analisi delle forze dell’ordine.

? Punti chiave Chi sono i politici e gli sportivi coinvolti nei dossier?. Come sono stati violati i sistemi informatici della Dna?. Perché il fascicolo è stato trasferito dalla Procura di Roma a Perugia?. Quali sono le conseguenze per i giornalisti indagati nel procedimento?.? In Breve Oltre mille accessi abusivi rilevati alle banche dati antimafia delle forze dell'ordine.. Indagati includono Guido Crosetto, Giuseppe Valditara, Matteo Renzi e Massimiliano Allegri.. Fascicolo trasferito alla Procura di Perugia dopo eccezione della difesa di Laudati.. Parti offese includono Ministeri della Giustizia, Interno, Economia e Guardia di Finanza.. La... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dossier antimafia: rinvio a giudizio per Laudati e Striano

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