Doppio colpo sventato nei negozi di Carpi i Carabinieri denunciano tre taccheggiatori

Negli ultimi due giorni, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carpi sono intervenuti in due negozi diversi per fermare tentativi di furto aggravato. In entrambi i casi, i militari sono riusciti a prevenire i taccheggi e hanno identificato tre persone coinvolte, che sono state denunciate a piede libero. Gli episodi si sono svolti in attività commerciali situate in diverse zone della città, senza che si registrassero danni o feriti.

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