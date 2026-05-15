Doppio colpo sventato nei negozi di Carpi i Carabinieri denunciano tre taccheggiatori
Negli ultimi due giorni, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carpi sono intervenuti in due negozi diversi per fermare tentativi di furto aggravato. In entrambi i casi, i militari sono riusciti a prevenire i taccheggi e hanno identificato tre persone coinvolte, che sono state denunciate a piede libero. Gli episodi si sono svolti in attività commerciali situate in diverse zone della città, senza che si registrassero danni o feriti.
Negli ultimi due giorni, i militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carpi sono stati chiamati a intervenire per sventare due distinti furti aggravati all'interno di altrettante attività commerciali, episodi che si sono conclusi con la denuncia a piede libero di tre persone.Il primo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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