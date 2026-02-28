I carabinieri hanno fermato un tentativo di furto in un maglificio che produce capi di alta moda per stilisti noti. I malviventi avevano pianificato il colpo e sono stati intercettati mentre tentavano di fuggire nei campi limitrofi. La rapina era stata ideata come un furto di grande portata, con un alto valore economico, ma è stata sventata prima di poter essere portata a termine.

Avevano architettato un furto da film ai danni di un maglificio che produce capi di alta moda per stilisti affermati e dunque di alto valore economico. Ma i carabinieri hanno sventato il super colpo mettendo in fuga i malviventi. Tutto è successo l’altra notte a Calderara, nei pressi di un maglificio in via Caduti di Ustica. I ladri avevano già posizionato di traverso sulle carreggiate due auto per bloccare il passaggio ed agire con un certo margine di libertà. Ma i ladri non sono riusciti ad entrare nel maglificio perché sono arrivati i militari dell’Arma. I malviventi, consapevoli di essere stati colti in flagranza di reato, sono fuggiti. E sono riusciti a far perdere le tracce grazie al buio e alla campagna circostante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sventato dai carabinieri il colpo nel maglificio delle grandi firme. Malviventi in fuga nei campi

Assalto al maglificio, strada sbarrata e fuga nei campi: così è saltato il colpoNotte movimentata a Calderara di Reno, dove una banda di malviventi ha tentato un furto ai danni di un maglificio in via Caduti di Ustica.

Fuga nei campi tra Toscana e Umbria: due uomini arrestati dai Carabinieri dopo ore di ricercheDue uomini originari della provincia di Foggia sono stati arrestati dai Carabinieri durante un ordinario servizio di controllo del territorio.

Approfondimenti e contenuti su Sventato.

Temi più discussi: Sventato dai carabinieri il colpo nel maglificio delle grandi firme. Malviventi in fuga nei campi; Tenta un furto, arrestato 25enne: colpo sventato dai carabinieri; Vasto, tentato furto sventato dai carabinieri in una villetta di Via Aragona; Carbonera, sventato furto di ricambi De’Longhi: tre denunciati dai carabinieri.

Tentativo di truffa ai danni di un anziano sventato dai Carabinieri: fondamentale l’aiuto di una bambinaI Carabinieri della Compagnia di Misilmeri hanno sventato un tentativo di truffa ai danni di un anziano di 81 anni, arrestando in flagranza di reato un 19enne palermitano con precedenti specifici ... canicattiweb.com

Comitini, tentata truffa sventata grazie agli incontri informativi dei CarabinieriUn tentativo di truffa ai danni di un’anziana è stato sventato a Comitini grazie agli incontri di prevenzione organizzati dall’Arma dei Carabinieri sul territorio. Le iniziative, svoltesi nei mesi sco ... grandangoloagrigento.it

Tentativo di suicidio sventato a Pizzo: donna salvata da passanti e soccorritori https://gazzettadelsud.it/p=2177509 - facebook.com facebook

Lecce, sventato un attentato alla giudice Mariano: un ordigno intercettato dalla scorta x.com