Dopo Milano anche i Gip di Roma si fermano | Carenza cronica di personale da oggi gestiamo solo le urgenze

Dopo Milano, anche i giudici per le indagini preliminari di Roma hanno deciso di sospendere le attività ordinarie a causa di una grave carenza di personale amministrativo. La decisione è stata comunicata dal presidente della sezione Gip del tribunale locale, che ha annunciato che da oggi si occuperanno esclusivamente delle pratiche urgenti. La sospensione durerà 45 giorni, fino al 30 giugno, e riguarda esclusivamente le attività non ritenute urgenti.

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