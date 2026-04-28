Emergenza personale al Tribunale di Milano per oltre un mese l'ufficio gip-gup garantirà solo attività prioritarie

Dal 15 maggio al 30 giugno, l'ufficio Gip-Gup del Tribunale di Milano opererà esclusivamente con attività prioritarie. La presidente della Sezione ha comunicato questa decisione a causa di una emergenza personale che coinvolge il personale dell'ufficio. Durante questo periodo, saranno svolte solo le pratiche ritenute urgenti, mentre tutte le altre attività saranno sospese o rinviate. La decisione riguarda esclusivamente l'ufficio Gip-Gup, senza altri dettagli sulle cause dell'emergenza.

La presidente della Sezione Gip-Gup del Tribunale di Milano, Vincenza Maccora, ha annunciato che dal 15 maggio al 30 giugno il suo ufficio garantirà solo le attività considerate prioritarie. La causa è una "emorragia del personale", dovuta alla carenza cronica, alla necessità di smaltire le ferie e le "continue richieste di trasferimento".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Caos in Tribunale a Milano, solo attività prioritarie nella sezione gip per un mese e mezzo: "Manca personale"Allarme al Tribunale di Milano dopo la divulgazione di un documento sottoscritto da Vincenza Maccora, presidente della sezione gip. Tribunale di Milano, scatta l’emergenza. L’allarme dei Gip: «Per un mese e mezzo garantiamo solo attività prioritarie»Dal 15 maggio al 30 giugno l’ufficio dei Gip di Milano potrà assicurare solo le attività prioritarie, come le misure cautelai. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tribunale di Milano in emergenza: carenza di personale al 40%, attività ridotte fino a giugno; Emergenza al tribunale di Milano: l'ufficio Gip funzionerà a regime ridotto; Tribunale di Milano, scatta l'emergenza. L'allarme dei Gip: Per un mese e mezzo garantiamo solo attività prioritarie; Al Tribunale di Milano è allarme personale: scatta il piano di emergenza per l'ufficio GIP-GUP. Emergenza personale al Tribunale di Milano, per oltre un mese l’ufficio gip-gup garantirà solo attività prioritarieLa presidente della Sezione Gip-Gup del Tribunale di Milano, Vincenza Maccora, ha annunciato che dal 15 maggio al 30 giugno il suo ufficio garantirà solo ... fanpage.it Carenza di personale al tribunale di Milano: solo attività prioritarie nell'ufficio gip-gupEmergenza personale al Tribunale di Milano: la carenza di amministrativi e addetti all’ufficio del processo costringe la sezione gip-gup a riorganizzare le attività, dando priorità solo ai procediment ... adnkronos.com Per il tribunale di Milano utilizzare qualunque accostamento con il prodotto (brand), anche solo indiretto e ambientale, dà sempre origine a un filmato pubblicitario. Ecco le conseguenze della pronuncia facebook Il tribunale di Milano ha rinviato a giudizio Marcello Dell'Utri e sua moglie. Un nuovo processo per l'ex senatore di Forza Italia, accusato di non aver dichiarato 42 milioni di euro ricevuti da Berlusconi. #tg3 x.com