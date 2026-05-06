Un nuovo libro pubblicato da un giornalista italiano raccoglie dettagli e testimonianze su un caso giudiziario che ha coinvolto un uomo di nome Domenico. Il volume si propone di offrire una narrazione accurata degli eventi e delle persone coinvolte, senza interpretazioni o analisi personali. La pubblicazione si concentra sui fatti accertati, presentando le tappe principali dell’indagine e le decisioni prese dai tribunali.

Vai a parlare di sensazioni e silenzi all’intelligenza artificiale. Oppure vai a inserire su un motore di ricerca espressioni del tipo “suggestione” o “fiuto”, “senso della notizia” o “spunto investigativo”, tutte cose che in genere animano le notti insonni di un cronista. Vai a raccontare a un nativo digitale che la storia e le battaglie di civiltà non sono opera di un algoritmo, ma nascono anche dal bagaglio di esperienza e di professionalità di chi non accetta una versione posticcia della realtà. E magari non resta indifferente di fronte ad una sorta di congiura del silenzio. Potrebbe essere questa la chiave di lettura del libro scritto...🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico, tutta la verità nel libro scoop di Crimaldi: «Monito per le coscienze»

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