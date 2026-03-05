Intossicati 20 clienti dopo avere mangiato sushi | ristorante chiuso dal Nas

Venti clienti sono stati intossicati dopo aver consumato sushi in un ristorante di Bologna. Il locale è stato chiuso dal Nas dopo i casi di avvelenamento, che si sono verificati nelle ultime ore. Le autorità sanitarie hanno avviato controlli e analisi per accertare le cause dell’intossicazione. Nessuna informazione è stata ancora comunicata circa l’origine del problema o eventuali responsabilità.

Bologna, 5 marzo 2026 – Sushi indigesto. Quello che negli ultimi giorni avrebbe innescato a cascata una serie di intossicazioni alimentari patite da almeno una ventina di persone, accomunate dal fatto di essersi concesse nell'ultimo fine settimana un pranzo o una cena in un noto ristorante di sushi a Zola Predosa. L'ispezione del Nas e la chiusura del ristorante Ed è proprio il locale di cucina nipponica e cinese a essere finito – subito dopo l'emergere dei primi casi presso i pronto soccorso del Bolognese – nel mirino di un accurato controllo dei Nas, che avrebbero riscontrato nel ristorante diverse criticità igienico-sanitarie nonché della gestione dei prodotti alimentari.