Per gli Oscar 2026, si parla di Paul Thomas Anderson come possibile protagonista. Dopo aver girato nove film e ricevuto 28 candidature nel corso della carriera, il regista di Una battaglia dopo l’altra sembra avvicinarsi a un riconoscimento ufficiale dall’Academy. Hollywood sembra pronta a premiare il suo lavoro, consolidando così il suo ruolo tra i grandi del cinema.

Martin Scorsese, dal canto suo, ha dovuto aspettare la sesta nomination per ricevere l’Oscar per The Departed nel 2007 (e in seguito è stato candidato senza vincere altre quattro volte), ma con lui l’Academy ha effettivamente saldato un debito clamoroso. Così come l’ha fatto con Christopher Nolan alla sua terza candidatura per Oppenheimer nel 2024, dopo le precedenti nomination come miglior regista per Inception e Dunkirk (nel suo caso, il fatto clamoroso è che non ne abbia ricevute altre). Anche se la corsa alla statuetta può sempre riservare molte sorprese, tutto lascia pensare che nella prossima edizione degli Oscar (che si terrà il 15 marzo 2026 al Dolby Theatre) verrà saldato il conto con un altro grande nome: Paul Thomas Anderson. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Oscar 2026, è l'anno di Paul Thomas Anderson? Perché Hollywood sembra pronta a saldare il conto con il regista di Una battaglia dopo l'altra

