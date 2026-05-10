Il ministro ungherese balla scatenato al giuramento di Magyar Il medico Zsolt Hegedus l’ha fatto di nuovo

Il video in cui il medico Zsolt Hegedüs, imminente ministro della Sanità ungherese, danza in modo energico durante il giuramento del governo Magyar è diventato rapidamente popolare online. L'evento si è svolto a Budapest e si è diffuso sui social network, attirando l'attenzione di molti utenti. La scena mostra il politico muoversi con entusiasmo mentre riceve la nomina ufficiale.

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