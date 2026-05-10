Il ministro ungherese balla scatenato al giuramento di Magyar Il medico Zsolt Hegedus l’ha fatto di nuovo
Il video in cui il medico Zsolt Hegedüs, imminente ministro della Sanità ungherese, danza in modo energico durante il giuramento del governo Magyar è diventato rapidamente popolare online. L'evento si è svolto a Budapest e si è diffuso sui social network, attirando l'attenzione di molti utenti. La scena mostra il politico muoversi con entusiasmo mentre riceve la nomina ufficiale.
Budapest, 10 maggio 2026 – È diventato virale il balletto Zsolt Heged?s, il futuro ministro ungherese alla Sanità del governo Magyar. Uno show irresistibile e contagioso quello che lo ha visto protagonista durante il giuramento di Peter Magyar, una performance che ha rubato la scena al neo-premier. epa12944189 Prospective Minister of Health Zsolt Hegedus dances on the steps of the Parliament building next to newly sworn-in Prime Minister Peter Magyar (L) at Tisza Party's all-day 'regime change public celebration' event on Kossuth Lajos Square in front of the Parliament building on the day of the inaugural session of the new National Assembly in Budapest, Hungary, 09 May 2026.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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