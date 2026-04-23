L' Arena Sadurano riapre i battenti e festeggia la Liberazione tra giochi di una volta e musica etno-folk

L'Arena Sadurano ha riaperto i cancelli sabato 25 aprile, segnando l'inizio della stagione estiva 2026. L'evento ha coinciso con le celebrazioni per la Liberazione e ha proposto momenti di intrattenimento con giochi tradizionali e musica etno-folk. L'iniziativa ha coinvolto la comunità locale, che ha partecipato anche condividendo ricordi e tradizioni legate alla memoria storica. La riapertura ha rappresentato un’occasione di ritrovo e di riscoperta del territorio.

Memoria, condivisione e il profumo di una Romagna che sa ancora ritrovarsi nelle piccole cose. Sabato 25 aprile, l’Arena di Sadurano riapre ufficialmente i battenti per inaugurare la stagione estiva 2026. Una data simbolica per una ripartenza che mette al centro lo stare insieme "senza filtri".La.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Da Bratislava a Casa Verona l’etno-folk dell’Orchestra Gypsy Devils con la cantante Mária ?írová Reading, musica e parate 'animate', Castelvetro festeggia la LiberazioneLe iniziative per le celebrazioni del 25 Aprile, Festa della Liberazione, a Castelvetro, inizieranno giovedì 23 aprile, alle ore 20.