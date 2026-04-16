Lamù va in pensione dopo 100 missioni | il cane dei Vigili del Fuoco scavò al Ponte Morandi

Dopo otto anni di servizio e più di cento interventi, Lamù, un Pastore Australiano impiegato dai Vigili del Fuoco, ha concluso la sua attività. Durante la sua carriera, ha partecipato a numerose missioni di ricerca e soccorso, tra cui anche un intervento al Ponte Morandi. Ora, la cagnolina entra in pensione, dopo aver contribuito a molte operazioni di salvataggio.

Dopo 8 anni e oltre 100 missioni, Lamù, femmina di Pastore Australiano dei Vigili del Fuoco, va in pensione. Dal dramma del Ponte Morandi al sisma in Turchia, ha salvato vite tra le macerie. L'11 aprile, nel giorno del suo compleanno, ha concluso il servizio e rimarrà al fianco del suo conduttore.🔗 Leggi su Fanpage.it

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