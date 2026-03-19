Ponte Bailey in pensione Quattordici mesi di lavori Il via tra poche settimane Investimento da 1,6 milioni

Il ponte Bailey tra via Leone X e via Crispi sarà sostituito dopo dodici anni di attesa e un investimento di 1,6 milioni di euro. I lavori, che dureranno quattordici mesi, stanno per iniziare e il via è previsto tra poche settimane. Dopo anni di noleggio, il ponte temporaneo sarà rimosso e sostituito con una struttura definitiva.

Dopo dodici anni di attesa e milioni di euro spesi in canoni di noleggio, il ponte Bailey tra via Leone X e via Crispi si avvia finalmente verso la sostituzione definitiva. Nelle prossime settimane, salvo ulteriori rinvii, partiranno i lavori per il nuovo attraversamento sul torrente Mugnone, infrastruttura strategica che dal 2014 consente il collegamento tra la zona di Statuto e viale Lavagnini. Il ponte provvisorio, installato oltre un decennio fa come soluzione temporanea, sarebbe dovuto andare in pensione già nel 2023. A rallentare il cronoprogramma sono stati però i lavori legati alla Variante del centro storico, che hanno fatto slittare più volte l’avvio del cantiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponte Bailey in pensione. Quattordici mesi di lavori. Il via tra poche settimane. Investimento da 1,6 milioni Articoli correlati Nuova pavimentazione sulla 'Telesina': Lavori tra Caserta e Benevento. Investimento da 3,2 milioni | VIDEOSono partite nella mattinata di giovedì 22 gennaio 2026 le attività di nuova pavimentazione lungo la strada statale 372 “Telesina”, importante... Il ponte ’rinasce’: 1,7 milioni di investimentoL’Apecchiese, strada di collegamento interregionale umbro-marchigiana di oltre 53 chilometri di lunghezza, sarà interessata da un intervento di messa... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ponte Bailey Argomenti discussi: Ponte Bailey in pensione. Quattordici mesi di lavori. Il via tra poche settimane. Investimento da 1,6 milioni. Ponte Bailey sotto i ferri: 2 giorni di viabilità a senso unico. Semafori e code inevitabiliBELLUNO - Il ponte Bailey finisce sotto i ferri. E per due giorni sarà percorribile solo a metà, vale a dire a senso unico alternato. Qualche disagio al traffico sarà inevitabile. Ma per mantenere ... ilgazzettino.it Ponte delle Grazie e Bailey: Faenza ritrova due ponti dopo l’alluvioneFaenza (Ravenna), 19 aprile 2024 – Nella mattinata di oggi, venerdì, al termine di una breve cerimonia che ha visto la presenza di istituzioni, del Vicario della Diocesi di Faenza e Modigliana, don ... ilrestodelcarlino.it