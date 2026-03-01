Gli sviluppatori di DOOM: The Dark Ages hanno annunciato che il prossimo DLC sarà molto più grande rispetto al contenuto originale, definendolo “enorme” e paragonandolo a un vero e proprio sequel. Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di un’espansione che intende ampliare significativamente l’esperienza di gioco. La novità dovrebbe arrivare nel prossimo futuro, offrendo ai fan una quantità di contenuti superiore rispetto a quanto visto finora.

Il futuro di DOOM: The Dark Ages non passerà solo dal gioco base. Il prossimo DLC promette di essere qualcosa di molto più ambizioso del classico contenuto aggiuntivo. A dirlo è direttamente il director Hugo Martin, che ha definito l’espansione “ enorme ” e “ praticamente un sequel ”. Le sue parole hanno acceso l’entusiasmo della community, soprattutto perché il progetto sembra introdurre cambiamenti profondi nel gameplay. Anche se mancano ancora titolo e data di uscita, le aspettative sono già altissime. Le dichiarazioni arrivano da una lunga diretta dello Slayers Club, durata quasi due ore, durante la quale Hugo Martin – director di DOOM: The Dark Ages – ha condiviso numerose informazioni inedite sull’espansione ancora senza titolo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Il DLC di DOOM: The Dark Ages sarà “enorme”, sarà praticamente “un sequel”, secondo gli sviluppatori

