Un nuovo episodio nel mondo della pirateria digitale ha visto un gruppo di cracker violare la protezione Denuvo del gioco DOOM The Dark Ages, pubblicato nel 2025. Si tratta del primo caso noto di successo contro questa protezione su un titolo di quell’anno, segnando un punto di svolta nel settore. La notizia è stata annunciata dai membri della comunità di hacking, che hanno condiviso i dettagli dell’operazione.

La scena del cracking ha subito una svolta significativa con la violazione della protezione Denuvo nel titolo DOOM The Dark Ages, un’impresa che segna il primo caso di successo contro un gioco pubblicato nel 2025. L’autore di questa azione è Voices38, una figura emergente che ha distribuito una versione priva di protezioni, dimostrando come l’evoluzione costante del software anti-pirateria australiano non sia ancora invincibile. Questa notizia arriva in un momento in cui la comunità sta cercando nuovi punti di riferimento dopo il progressivo ritiro di Empress, il precedente leader nella lotta contro i sistemi di sicurezza più sofisticati. La sfida tecnica e le implicazioni per lo sviluppo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Denuvo rotto: Voices38 buca DOOM The Dark Ages, primo caso

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