Donne penalizzate anche in carcere | Le detenute non siano invisibili
Una delegazione di consiglieri regionali del Partito Democratico, accompagnata dall'assessora Gessica Allegni e dalle Donne Democratiche, ha effettuato una visita ispettiva in alcune strutture penitenziarie. L'attenzione si è concentrata sui diritti e sugli spazi disponibili per le donne detenute, evidenziando come spesso siano penalizzate rispetto agli spazi e alle risorse riservate agli uomini. La visita ha voluto portare l’attenzione sulla necessità di garantire un trattamento più equo e visibile alle donne in carcere.
Spazi e diritti che sembrano declinati esclusivamente al maschile, anche dietro le sbarre. È quanto emerge dalla prima visita ispettiva condotta da una delegazione di consigliere regionali del Partito Democratico, accompagnate dall'assessora Gessica Allegni e dalle Donne Democratiche, nelle. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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