Donne penalizzate anche in carcere | Le detenute non siano invisibili

Una delegazione di consiglieri regionali del Partito Democratico, accompagnata dall'assessora Gessica Allegni e dalle Donne Democratiche, ha effettuato una visita ispettiva in alcune strutture penitenziarie. L'attenzione si è concentrata sui diritti e sugli spazi disponibili per le donne detenute, evidenziando come spesso siano penalizzate rispetto agli spazi e alle risorse riservate agli uomini. La visita ha voluto portare l’attenzione sulla necessità di garantire un trattamento più equo e visibile alle donne in carcere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui