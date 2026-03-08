8 marzo nel carcere di Foggia mimose e vicinanza per le donne detenute

Il 8 marzo volontari e volontarie sono entrati nel carcere di Foggia per portare mimose e condividere un momento di vicinanza con le donne detenute. La mattinata è stata dedicata a un’iniziativa di ascolto e solidarietà, durante la quale si sono intrattenuti nella sezione femminile del penitenziario. L’evento ha coinvolto le persone presenti nelle strutture carcerarie dedicate alle donne.

Volontari e volontarie hanno trascorso la mattinata nella sezione femminile per un'iniziativa di ascolto e solidarietà.? In occasione della Giornata internazionale per i diritti delle donne, la Casa Circondariale di Foggia ha ospitato, presso la sezione femminile, un momento di condivisione e solidarietà. L'evento è stato promosso dall'Associazione Genoveffa de Troia e da Annalisa Graziano, volontaria ex art. 78 dell'OP e referente per la promozione del volontariato penitenziario del CSV Foggia, in collaborazione con il cappellano Frate Edoardo Giglia, con la Confraternita San Leonardo di Cerignola e con i volontari e le volontarie della Cappellania.