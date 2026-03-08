Le detenute raccontano le donne di Sicilia teatro e poesia al carcere Di Lorenzo

Le detenute dell’Istituto di istruzione superiore Ambrosini–Martin Luther King all’interno del carcere di Agrigento hanno organizzato un evento dedicato alla Giornata internazionale della donna. Durante l’iniziativa, le donne di Sicilia hanno condiviso le loro storie, mentre una rappresentazione teatrale e poesie sono state presentate come parte dell’evento. La giornata ha messo in evidenza il ruolo delle donne nella cultura e nella storia siciliana.

L'iniziativa dell'istituto Ambrosini–King nella sezione femminile della casa circondariale ha celebrato la forza e il riscatto al femminile Un viaggio nella storia e nell'anima della Sicilia al femminile. Così la sezione alberghiera dell'Istituto di istruzione superiore Ambrosini–Martin Luther King, attiva all'interno della casa circondariale di Agrigento, ha celebrato la Giornata internazionale della donna con un evento dal titolo "Un omaggio alle donne di Sicilia". Protagoniste assolute sono state le studentesse ristrette, che hanno dato vita a una rappresentazione teatrale dedicata a figure femminili siciliane di ieri e di oggi....

