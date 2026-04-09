Incidente a Montecorice auto con a bordo 4 persone precipita in un burrone | ci sono feriti

Quattro persone sono rimaste ferite questa mattina a Montecorice, nel Cilento, dopo che un'auto è finita in un burrone. L'incidente è avvenuto nella zona del paese e sul posto sono intervenuti i soccorritori. Le persone a bordo sono state assistite dai sanitari e trasportate in ospedale. Non sono ancora state rese note le cause dello scontro o le condizioni dei feriti.

L'incidente si è verificato nella mattinata odierna nella cittadina del Cilento, in provincia di Salerno. Sul posto vigili del fuoco ed eliambulanze, che hanno prestato soccorso ai feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Grave incidente stradale a Montecorice: auto con 4 persone precipita a Punta Capitello, attivato l?elisoccorsoMomenti di forte apprensione a Montecorice, dove si è verificato un grave incidente stradale nell’area del parco di Punta Capitello. Grave incidente stradale a Montecorice: auto precipita a Punta Capitello: 4 persone recuperate viveMomenti di forte apprensione a Montecorice, dove si è verificato un grave incidente stradale nell’area del parco di Punta Capitello. Argomenti più discussi: Grave incidente stradale a Montecorice: auto precipita a Punta Capitello: 4 persone recuperate vive; Incidente stradale vicino al cimitero, motociclista sbalzato fuori strada: è in codice rosso a Salerno. Incidente a Montecorice, auto con a bordo 4 persone precipita in un burrone: ci sono feritiL’incidente si è verificato nella mattinata odierna nella cittadina del Cilento, in provincia di Salerno. Sul posto vigili del fuoco ed eliambulanze, che hanno prestato soccorso ai feriti. Un rocambol ... fanpage.it Paura a Montecorice. Auto con a bordo quattro persone precipita in un burroneIncidente stradale questa mattina a Montecorice, in località Capitello. Un’auto con 4 persone a bordo è andata fuori strada precipitando in un burrone. Per estrarre i passeggeri è stato necessario l’i ... ondanews.it Ieri sera i carabinieri della sezione radiomobile di Marano sono intervenuti lungo la circumvallazione esterna (direzione lago patria) per un incidente. Un 45enne pakistano in bici è stato investito da un 53enne in moto - facebook.com facebook Sulla #A1 3 km di coda per incidente tra Firenze Nord e Barberino in direzione Bologna #viabiliTOS x.com