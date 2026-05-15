Donna impiccata in casa a Napoli il gip | Non fu un suicidio

Una donna è stata trovata impiccata nella propria abitazione a Napoli. Il giudice per le indagini preliminari ha stabilito che non si tratta di un suicidio, contestando la versione iniziale dei fatti. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le modalità e le cause della morte. La polizia ha eseguito i rilievi sul luogo e ha acquisito elementi utili per approfondire le circostanze dell’accaduto. La famiglia della vittima è stata ascoltata dagli inquirenti.

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Non è stato un suicidio. O comunque non è possibile archiviare tout court la fine di una giovane donna come un atto di autolesionismo. Anzi. Secondo il gip c’è materia per portare avanti le indagini per una ipotesi di istigazione al suicidio, un reato al momento ipotizzato contro ignoti. Una possibile svolta nel corso dell’inchiesta condotta sulla morte di Luana Di Raffaele, giovane donna trovata priva di vita - con un cappio al collo - all’interno di un appartamento in zona Torretta, negli antichi vicoli di Mergellina. Una svolta procedurale che nasce dal provvedimento del gip Lucia Di Micco, nel corso di una inchiesta condotta dalla polizia e che fa leva anche sulla scorta di un lavoro difensivo del penalista napoletano Carlo De Pascale (che assiste come parte offesa la mamma della ragazza deceduta). 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Donna impiccata in casa a Napoli, il gip: «Non fu un suicidio» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Stati Uniti: agente dell'anti-immigrazione Ice uccide una donna durante un raid a Minneapolis Sullo stesso argomento "Non fu aiuto al suicidio". La gip di Milano archivia Marco CappatoDopo tre anni dall'autodenuncia di Marco Cappato, la gip di Milano Sara Cipolla, accogliendo la richiesta della Procura e sulla base di una recente... Fine vita, prosciolto Cappato: non fu aiuto al suicidio. Il Gip: “Lecito il gesto di disobbedienza civile”Marco Cappato non ha commesso il reato di aiuto al suicidio, quando, nel 2022, ha accompagnato alla clinica ‘Dignitas’ di Zurigo, per il loro ultimo... Donna impiccata in casa a Napoli, il gip: Non fu un suicidioNon è stato un suicidio. O comunque non è possibile archiviare tout court la fine di una giovane donna come un atto di autolesionismo. Anzi. Secondo il gip c’è ... ilmattino.it Daniela Gaiani trovata impiccata in casa e il marito a processo per omicidio. Colpo di scena dalle nuove indagini, il telefono di lei spento quando lui (forse) non era in casaCon il marito già a processo, ma a piede libero, per il presunto femminicidio di Daniela Gaiani, 58 anni, trovata impiccata alla spalliera del suo letto il 5 settembre 2021, arriva il colpo di scena. corrieredibologna.corriere.it