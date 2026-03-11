Fine vita prosciolto Cappato | non fu aiuto al suicidio Il Gip | Lecito il gesto di disobbedienza civile

Il giudice ha stabilito che Marco Cappato non ha commesso il reato di aiuto al suicidio nel 2022, quando ha accompagnato una persona nel suo percorso di fine vita. Il Gip ha inoltre commentato che il gesto di disobbedienza civile di Cappato è considerato lecito. La decisione si basa sull’analisi di quanto avvenuto e sulla valutazione legale del caso.

Marco Cappato non ha commesso il reato di aiuto al suicidio, quando, nel 2022, ha accompagnato alla clinica 'Dignitas' di Zurigo, per il loro ultimo viaggio, Elena, una signora veneta di 69 anni e malata terminale di cancro, e il signor Romano, 82 anni, ex giornalista e pubblicitario, affetto da una forma grave di Parkinson. Lecito il gesto di "disubbidienza civile". Ieri la gip di Milano Sara Cipolla, accogliendo la richiesta della Procura e sulla base di una recente sentenza della Consulta del 2025 sul fine vita, ha disposto l'archiviazione delle inchieste nei confronti di Cappato riconoscendo che il gesto di "disobbedienza civile" da lui...