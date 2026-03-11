non fu aiuto al suicidio la gip di milano archivia marco cappato

Dopo tre anni dalla sua autodenuncia, la gip di Milano Sara Cipolla ha deciso di archiviare il procedimento contro Marco Cappato, che era stato coinvolto in un caso legato all’assistenza al suicidio. La decisione è stata presa in seguito alle indagini condotte e alla valutazione delle prove raccolte, senza che siano emersi elementi sufficienti per proseguire con l’azione penale.

Dopo tre anni dall'autodenuncia di Marco Cappato, la gip di Milano Sara Cipolla, accogliendo la richiesta della Procura e sulla base di una recente sentenza della Consulta del 2025 sul fine vita, ha disposto l'archiviazione delle inchieste per aiuto al suicidio nei confronti di Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni. Cappato si era autodenunciato nel 2022 per aver accompagnato per il suicidio assistito alla clinica "Dignitas" di Zurigo prima la signora Elena, 69enne veneta malata terminale di cancro, e poi Romano, 82 anni, ex giornalista e pubblicitario, affetto da una forma grave di Parkinson. La gip ha riconosciuto che nei due casi il trattamento di sostegno vitale era "accanimento terapeutico". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Temi più discussi: Eutanasia, le parole della 69enne di Spinea che ha chiesto il suicidio assistito: Ho detto a mio marito di non dissuadermi; Suicidio assistito, primo caso in Liguria: morto 56enne di Genova, era tetraplegico; LIGURIA: Eutanasia, decesso assistito per 56enne con sclerosi.

Gip Milano archivia, 'da Marco Cappato nessun aiuto al suicidio'La gip di Milano Sara Cipolla, accogliendo la richiesta della Procura e sulla base di una recente sentenza della Consulta del 2025 sul fine vita, ha disposto l'archiviazione delle inchieste per aiuto ... ansa.it

Marco Cappato e Mina Welby assolti dall’accusa di aiuto al suicidio assistito per la morte di Davide TrentiniMarco Cappato e Mina Welby sono stati assolti ieri dalla Corte di Assise di Massa dall’accusa di aver aiutato a suicidarsi Davide Trentini, il 53enne malato di sclerosi multipla che nel 2017 aveva ... disabili.com

