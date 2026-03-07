Donazione di sangue grande partecipazione degli studenti del liceo Leonardo

Al liceo scientifico e linguistico “Leonardo” di Agrigento, gli studenti di via Dante e via Platone hanno partecipato a una mattinata dedicata alla donazione di sangue. L’evento è stato organizzato dall’Adas Agrigento, che ha incontrato gli studenti per diffondere l’importanza di questa pratica. La giornata ha visto un'ampia adesione tra i giovani coinvolti.

Mattinata di sensibilizzazione al liceo scientifico e linguistico “Leonardo”, dove l’Adas Agrigento ha incontrato gli studenti delle sedi di via Dante e via Platone per promuovere la cultura della donazione del sangue. L’entusiasmo dei ragazzi è stato notevole: 95 studenti hanno già dato la propria disponibilità per la pre-donazione, partecipando con attenzione alla lezione informativa. Un segnale di solidarietà e senso civico che testimonia la sensibilità delle nuove generazioni verso i temi della salute e dell’aiuto reciproco. “Vedere così tanti giovani pronti a tendere il braccio per il prossimo è la dimostrazione che il futuro è in buone mani”, si legge nella nota diffusa dall’associazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it "Donazione di sangue, coinvolti i nostri studenti""Il Guido monaco di Pomposa è una scuola non solo sempre al passo con i tempi, ma spesso li anticipa, mostrando una visione lungimirante che si... Colleferro. Al Teatro “Vittorio Veneto” grande partecipazione ed emozione all’incontro degli studenti dell’I.I.S. Di Via Gramsci con Filomena Di GennaroCronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Il Teatro Vittorio Veneto di Colleferro ha accolto, nella mattinata di Venerdì 23 Gennaio, gli... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Donazione di sangue grande.... Temi più discussi: Donazioni e trapianti: il 2025 anno record; Cresce la cultura del dono: nel 2025, effettuate 20mila donazioni di sangue nel Foggiano - FoggiaToday; NEWS ON LINE, Sociale Lucera, grande partecipazione alla mattinata di donazione di sangue nel centro storico; Appuntamento con la donazione del sangue per la Giornata internazionale della donna. Lucera, grande partecipazione alla mattinata di donazione di sangue nel centro storicoSi è svolta nella mattinata odierna, nella sede dell’Avis di Lucera ODV situata nel cuore del centro storico cittadino, una significativa iniziativa di ... lucerabynight.it Donazione di sangue a San Gavino Monreale: il 19 marzo raccolta AVIS in piazza della ResistenzaUna nuova occasione per compiere un gesto concreto di solidarietà e contribuire al sistema sanitario. A San Gavino Monreale è in programma una giornata dedicata alla donazione del sangue organizzata d ... sangavinomonreale.net Qual è il dubbio che ti accompagna quando pensi alla donazione di organi Forse è una domanda che non hai mai posto a nessuno o un pensiero che ti blocca ogni volta che ti avvicini al tema. La prima cosa che vogliamo dirti è che, su un tema così delicato, - facebook.com facebook #FrancescoFiore, vincitore di due medaglie ai mondiali di tennis dei pazienti trapiantati nel 2022 e dal 2023 testimonial ufficiale dell’ #AouSenese per la donazione di organi, è stato ospite nell'ultima puntata di #PortaaPorta, per parlare della sua storia x.com