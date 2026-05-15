Don Giussani per Milano è già beato Delpini | Il suo carisma ha toccato i cuori

Oggi la chiesa di Milano ha riconosciuto che la causa di beatificazione di Don Giussani può proseguire. La decisione è stata comunicata durante una cerimonia ufficiale, alla presenza di rappresentanti religiosi e civili. Il percorso verso la beatificazione si basa su un iter canonico che, finora, ha superato le fasi preliminari, e ora si apre la possibilità di un approfondimento sulle sue virtù e sulla sua vita. La decisione viene accolta con attenzione da parte dei fedeli e degli studiosi.

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Milano, 15 maggio 2026 – “Oggi la chiesa di Milano riconosce che questa causa di beatificazione può essere consegnata al supremo discernimento della Chiesa”, così Mario Delpini, arcivescovo di Milano, dichiara conclusa la fase diocesana della Causa di Beatificazione e Canonizzazione di don Giussani “uomo di Dio, uomo della Chiesa e origine di una comunione che ha reso la vita di ognuno di voi una storia di grazia”. La “sentenza“ durante la celebrazione dei Vesperi dell’Ascensione nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, alla quale hanno partecipato diecimila persone (tra presenti e collegati) per rendere omaggio al sacerdote ambrosiano e fondatore del movimento di Comunione e Liberazione scomparso nel 2005. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Don Giussani per Milano è già beato, Delpini: “Il suo carisma ha toccato i cuori” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nembrini: «Don Giussani mi ha convertito grazie a Marx»Nel giorno della chiusura della fase diocesana per la causa di beatificazione, il saggista racconta il carisma del fondatore di CL: «Ho capito chi... Leggi anche: Don Roberto Malgesini, il beato degli ultimi. “Ma oggi lo abbiamo già dimenticato” Oggi pomeriggio (ore 17) l’Arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini celebrerà nella Basilica di Sant’Ambrogio la Messa che segna la conclusione della fase diocesana della causa di beatificazione del Servo di Dio don Luigi Giussani, sacerdote ambrosiano x.com Don Giussani per Milano è già beato, Delpini: Il suo carisma ha toccato i cuoriMilano, 15 maggio 2026 – Oggi la chiesa di Milano riconosce che questa causa di beatificazione può essere consegnata al supremo discernimento della Chiesa, così Mario Delpini, arcivescovo di Milano, ... ilgiorno.it Beatificazione Don Luigi Giussani: si chiude fase diocesana | Diretta video Vespri con Delpini in S. AmbrogioVespri in Sant'Ambrogio con Delpini per la chiusura della fase diocesana sulla causa di Beatificazione di Don Giussani: diretta video streaming ... ilsussidiario.net